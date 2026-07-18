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18 de julho de 2026 às 18:57

Manifestantes enfrentam polícia em Veneza durante protesto contra megaiate de embaixador dos EUA

Centenas de manifestantes protestaram, esta sexta-feira, em Veneza contra a chegada do megaiate do embaixador norte-americano em Itália, Tilman Fertitta, terminando com momentos de tensão junto à embarcação.

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