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18 de julho de 2026 às 20:45

Imagens inéditas mostram momento da explosão que atingiu empresário ucraniano no Mónaco

Autoridades ucranianas divulgaram imagens do atentado com bomba que feriu gravemente o empresário Vadym Yermolaiev e a sua família, no Mónaco. Vídeo foi recuperado depois de ter sido apagado e terá sido gravado pelos alegados organizadores do ataque para confirmar que a explosão acontecia.

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