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18 de julho de 2026 às 19:15

Incêndio fora de controlo: imagens aéreas mostram rastro de destruição em Saragoça

Chamas já consumiram mais de 15 mil hectares e obrigaram à evacuação de várias localidades, enquanto centenas de operacionais continuam no terreno.

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