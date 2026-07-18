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18 de julho de 2026 às 18:36

EUA lançam nova vaga de ataques alvos militares no Irão

Os EUA lançaram uma nova vaga de ataques, esta sexta-feira, contra infraestruturas militares e logísticas no Irão, numa altura em que o conflito entre os dois países continua a intensificar-se.

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