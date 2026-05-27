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27 de maio de 2026 às 10:15

Pelo menos três mortos em ataques noturnos israelitas em Gaza

Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas após dois ataques aéreos atingirem a Faixa de Gaza, esta terça-feira. Israel afirmou que o alvo era Mohammed Odeh, apontado como o novo líder da ala militar do Hamas.

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