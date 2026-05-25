Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de maio de 2026 às 18:50

Pelo menos 17 mortos em acidente rodoviário no Paquistão

Pelo menos 17 pessoas morreram e 10 ficaram feridas depois de um miniautocarro em excesso de velocidade ter colidido com um veículo estacionado numa autoestrada perto de Mardan, esta segunda-feira.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30