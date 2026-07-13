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13 de julho de 2026 às 18:17

Pedro Sánchez visita Almería e pede “acordo nacional” para enfrentar as emergências climáticas

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou, esta segunda-feira, o centro de comando de combate aos fogos em Almería, onde morreram 13 pessoas, e expressou as suas condolências às famílias das vítimas. Sánchez deixou ainda um apelo para que seja feito um “acordo nacional” para enfrentar as emergências climáticas.

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