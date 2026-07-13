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13 de julho de 2026 às 20:00

Meios aéreos abastecem no rio Sena para combater incêndio em Fontainebleau

Aviões de combate a incêndios foram mobilizados, esta segunda-feira, para ajudar a controlar as chamas na floresta de Fontainebleau, em França.

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