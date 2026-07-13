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13 de julho de 2026 às 15:44

Pedro Sánchez sobrevoa área devastada por incêndios em Almería

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, sobrevoou, esta segunda-feira, a área devastada pelo incêndio que matou 13 pessoas na província de Almería, no sul do país. O fogo, entretanto dado como dominado, destruiu cerca de 70 quilómetros quadrados de floresta e terrenos agrícolas.

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