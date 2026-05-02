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02 de maio de 2026 às 16:15

Pedro Sánchez acusa Israel e Netanyahu de “sequestro ilegal” de ativistas da flotilha que ia para Gaza

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, acusou, na sexta-feira, Israel de “sequestrar cidadãos estrangeiros”, após ativistas terem sido detidos por forças israelitas. Sánchez sublinhou ainda que “Espanha protegerá sempre os seus cidadãos”.

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