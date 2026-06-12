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12 de junho de 2026 às 13:53

Pedro Proença: "Vamos todos com muita convicção de que este ano vai dar Portugal"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol discursou antes da partida da Seleção Nacional para os Estados Unidos, expressando uma forte ambição para a competição.

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