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13 de julho de 2026 às 11:26

"Peço desculpa aos professores": Ministro da Educação admite erros no processo de correção de exames

Fernando Alexandre garantiu que saída das avaliações acontecerá no prazo previsto, apesar dos problemas com a correção digital as provas.

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