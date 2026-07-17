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17 de julho de 2026 às 11:51

PCP: "Prioridade é garantir que nenhum aluno é prejudicado por algo cujo responsável é o Governo"

O processo de avaliação dos exames nacionais foi alvo de duras críticas esta sexta-feira, no debate parlamentar de urgência, requerido pelo PCP.

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