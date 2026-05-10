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10 de maio de 2026 às 10:22

Passageiros começam a sair de navio afetado por surto de hantavírus em Tenerife

Os passageiros começaram a desembarcar do navio atracado em Tenerife após o surto de hantavírus a bordo, numa operação acompanhada por equipas médicas e autoridades de saúde espanholas.

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