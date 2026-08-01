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01 de agosto de 2026 às 11:00

“É uma situação preocupante”: primeiro-ministro britânico reage à crise em Ceuta

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, classificou como “preocupante” a situação em Ceuta, onde dezenas de milhares de migrantes entraram nas últimas 24 horas. Afirmou, ainda, que Londres está em contacto com o Governo espanhol para acompanhar a evolução da crise.

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