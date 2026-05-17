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17 de maio de 2026 às 14:30

“Parece um sonho”: cantora búlgara Dara celebra vitória na Eurovisão em Viena

A cantora búlgara Dara venceu, este sábado, a 70.ª edição do Festival Eurovisão da Canção com o tema “Bangaranga” garantindo a primeira vitória de sempre para a Bulgária. A artista afirmou que o momento simboliza também uma ligação entre os Balcãs, dizendo que há anos procurava “unir os Balcãs” e que a canção representa essa união.

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