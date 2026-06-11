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11 de junho de 2026 às 16:55

Papa Leão XIV visita o antigo "cais da vergonha" nas Ilhas Canárias e apela ao respeito pelos migrantes

O Papa Leão XIV visitou o porto de Arguineguín, nas Canárias, esta quinta-feira, conhecido como o antigo "cais da vergonha" devido às condições miseráveis de desembarque dos migrantes em 2020. Durante a visita, o Pontífice homenageou as pessoas que perderam a vida na travessia entre África e o arquipélago espanhol.

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