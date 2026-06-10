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10 de junho de 2026 às 22:00

Papa Leão XIV troca papamóvel por cockpit durante voo em Espanha

O Papa Leão XIV viajou entre Madrid e Barcelona, esta terça-feira, onde se sentou no cockpit ao lado dos pilotos e chegou mesmo a dirigir-se aos passageiros através do intercomunicador. O momento aconteceu durante a visita de uma semana que o pontífice está a realizar em Espanha.

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