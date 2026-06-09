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09 de junho de 2026 às 22:17

Papa Leão XIV surpreende fiéis ao falar catalão em oração na Catedral de Barcelona

O Papa Leão XIV utilizou o catalão durante uma oração na Catedral de Barcelona, esta terça-feira, num gesto bem recebido por muitos fiéis da região, numa das etapas da sua visita a Espanha.

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