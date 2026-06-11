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11 de junho de 2026 às 13:00

Papa Leão XIV segue para as Canárias para destacar crise migratória

Depois de vários dias em Espanha, o Papa Leão XIV partiu esta quinta-feira de Barcelona rumo às Ilhas Canárias. O pontífice deverá encontrar-se com migrantes e organizações humanitárias para chamar a atenção para os perigos enfrentados por quem tenta chegar à Europa através da rota atlântica.

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