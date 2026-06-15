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15 de junho de 2026 às 18:25

Papa Leão XIV recebe presidente da Coreia do Sul no Vaticano

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi recebido, esta segunda-feira, pelo Papa Leão XIV no Palácio Apostólico, no Vaticano.

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