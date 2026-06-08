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08 de junho de 2026 às 17:30

Papa Leão XIV recebe longa ovação de pé no parlamento espanhol

O Papa Leão XIV recebeu uma prolongada ovação de pé no final do seu discurso perante o parlamento espanhol, esta segunda-feira. Esta foi a primeira vez na história que um Sumo Pontífice discurso no parlamento em Espanha.

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