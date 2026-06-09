Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de junho de 2026 às 12:00

Papa Leão XIV recebe camisola do Real Madrid durante a visita ao Bernabéu

O Papa Leão XIV recebeu uma camisola do Real Madrid personalizada com o seu nome de batismo, Robert Prevost, durante um encontro com o presidente do clube, Florentino Pérez, esta segunda-feira, na capital espanhola.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30