Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de junho de 2026 às 17:00

Papa Leão XIV encontra-se com reclusos durante visita a prisão em Barcelona

O Papa Leão XIV visitou uma prisão nos arredores de Barcelona, esta quarta-feira, onde se encontrou com vários reclusos e lhes deixou uma mensagem de esperança para o futuro.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30