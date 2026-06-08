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08 de junho de 2026 às 16:31

Papa Leão XIV defende direito internacional e respeito pelos migrantes em discurso no parlamento espanhol

O Papa Leão XIV apelou, esta segunda-feira, ao respeito pelos direitos dos migrantes e pelo direito internacional durante um discurso no parlamento espanhol. Na primeira intervenção de um Sumo Pontífice perante os deputados espanhóis, Leão XIV defendeu a importância do diálogo para resolver conflitos.

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