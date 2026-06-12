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12 de junho de 2026 às 11:11

Papa Leão XIV chega a Tenerife para cumprir último dia da viagem apostólica a Espanha

O Papa Leão XIV chegou ao Aeroporto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, esta sexta-feira de manhã, para dar início à última etapa da viagem apostólica a Espanha. Antes de chegar às Ilhas Canárias, Leão XIV esteve Madrid e Barcelona.

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