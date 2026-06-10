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10 de junho de 2026 às 23:00

Papa Leão XIV apela à união e perseverança na fé com mensagem em espanhol e catalão em Barcelona

O Papa Leão XIV participou num encontro com jovens em Barcelona, esta terça-feira, onde alternou entre o espanhol e o catalão durante o discurso. O evento reuniu cerca de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico e contou ainda com várias referências à cultura catalã.

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