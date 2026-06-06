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06 de junho de 2026 às 11:37

Papa Leão chega a Madrid para visita oficial

Esta é a primeira visita de um papa a Espanha em 15 anos e Leão XIV vai concretizar o desejo do antecessor Francisco de ir às Canárias.

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