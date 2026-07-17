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17 de julho de 2026 às 17:23

"O Lamine deve gostar mais desta foto do que o Messi": fotógrafo revela história de imagem viral que uniu duas gerações

Uma fotografia de 2007 que mostra Lionel Messi a segurar o então bebé Lamine Yamal voltou a tornar-se viral antes da final do Campeonato do Mundo, entre Argentina e Espanha. O fotógrafo Joan Monfort, autor da imagem, acredita que "o Lamine Yamal deve gostar mais desta foto do que o Messi", numa coincidência que descreve como "um alinhamento das estrelas".

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