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26 de maio de 2026 às 12:00

“Ou há um bom acordo… ou não haverá nenhum”: Secretário de Estado dos EUA deixa aviso ao Irão

Marco Rubio, secretário de estado dos Estados Unidos da América, falou sobre o conflito no Médio Oriente durante um voo que fazia até Nova Deli, na Índia.

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