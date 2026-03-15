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15 de março de 2026 às 13:10

Operações de limpeza em Beirute após ataques israelitas

Equipas de limpeza e máquinas pesadas removem escombros em Beirute, depois de ataques israelitas terem atingido vários edifícios na cidade. As operações decorrem enquanto moradores regressam às zonas afetadas para avaliar os danos provocados pelos bombardeamentos.

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