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14 de julho de 2026 às 15:55

Imagens impressionantes mostram força do tufão Bavi visto do interior de apartamento na China

A passagem do tufão Bavi provocou forte agitação marítima na cidade de Taizhou, no leste da China, este fim de semana. Imagens registadas num apartamento mostram a força das ondas a embater contra as janelas de uma habitação.

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