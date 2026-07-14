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14 de julho de 2026 às 15:45

Bombeiros lutam para impedir reacendimento de fogo que lavrou em floresta nos arredores de Paris

Os bombeiros franceses continuam, esta terça-feira, empenhados no combate aos incêndios de grandes dimensões na floresta de Fontainebleau, a sul de Paris, e a trabalhar para evitar reacendimentos. O fogo já consumiu cerca de 2.000 hectares e obrigou à retirada de cerca de mil pessoas.

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