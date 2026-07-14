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14 de julho de 2026 às 11:25

O vídeo em que André Ventura mostra "uma sexta-feira no Parlamento" e que motivou a queixa da IL

Líder do Chega acusou vários partidos de "não gostarem de trabalhar"

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André Ventura partilhou um vídeo nas redes sociais em que afirmava que "o país está um caos" e que, sendo uma sexta-feira, pretendia mostrar "o que está a acontecer no Parlamento". Colocava então a questão de se saber quem estava a trabalhar no na Assembleia da República nesse dia à tarde e visitou os vários grupos parlamentares, ao mesmo tempo que proferia afirmações como "zero, ninguém a trabalhar", "estes já trabalham pouco", "parece que estes não trabalham há 100 anos" e, ainda, "estes gostam pouco de trabalhar". A , à qual o presidente da Assembleia da República deu sequência, remetendo-a para a Comissão Parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados.

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