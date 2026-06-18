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18 de junho de 2026 às 13:12

O que significa o acordo preliminar para pôr fim à guerra entre o Irão e os EUA?

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, assinaram, na quarta-feira, um acordo inicial para pôr fim à guerra entre os dois países. O jornalista da AP Jon Gambrell explica o que está em causa neste memorando.

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