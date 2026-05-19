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19 de maio de 2026 às 15:54

O que se sabe sobre o surto de Ébola que já foi declarado emergência de saúde pública internacional?

A Organização Mundial da Saúde declarou o atual surto de Ébola uma emergência de saúde pública internacional, numa altura em que os casos continuam a aumentar na República Democrática do Congo e no Uganda. A epidemiologista Celine Gounder explica que variante é esta e quais são os desafios que as equipas de saúde enfrentam.

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