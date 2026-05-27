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27 de maio de 2026 às 09:55

O que se sabe sobre o acidente ferroviário que matou quatro pessoas na Bélgica?

O jornalista da AP Raf Casert explica o que se sabe sobre um dos piores acidentes ferroviários do país.

Quatro pessoas, , morreram após um autocarro escolar ter sido atingido por um comboio, esta terça-feira, numa passagem de nível em Buggenhout, na Bélgica. 

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