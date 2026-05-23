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23 de maio de 2026 às 08:13

O que esperar dos concertos de Bad Bunny em Portugal?

A muito aguardada estreia de Bad Bunny em Portugal acontece já esta terça e quarta-feira. O jornalista Pedro Henrique Miranda, da Sábado, antecipa o que pode esperar dos espetáculos da estrela porto-riquenha.

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