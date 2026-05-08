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08 de maio de 2026 às 16:00

O momento emocionante em que bombeiros resgatam alce bebé durante incêndio em Chernobyl

Operacionais resgataram em segurança uma cria de alce durante o incêndio que continua a alastrar na zona de exclusão da antiga central nuclear de Chernobyl. Segundo os serviços de emergência, o animal terá perdido a mãe no meio das chamas.

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