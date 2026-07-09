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09 de julho de 2026 às 21:30

Dono de abrigo de animais enfrenta cheias para salvar cães e gatos da subida das águas

O dono de um abrigo para animais atravessou as águas das cheias para retirar cães e gatos em segurança na região chinesa de Guangxi, esta segunda-feira. Todos os animais resgatados estão bem, mas dezenas continuam à espera de serem retirados do local.

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