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29 de julho de 2026 às 12:30

O momento em que sismo é sentido na redação da Japan News Network em Kumamoto

Imagens de videovigilância mostram o momento em que sismo de magnitude 7.1 que abalou o Japão é sentido na redação da Japan News Network em Kumamoto, com a equipa a proteger-se debaixo das secretárias.

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