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28 de julho de 2026 às 22:51

Alegado assalto ao gabinete do Chega: "Se há um assalto num órgão de soberania, é obviamente grave"

Maria Henrique Espada, diretora-executiva da SÁBADO, Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias, e Alexandre Malhado, jornalista da SÁBADO, analisaram o alegado assalto ao gabinete do Chega na Assembleia da República e o desaparecimento de documentos associados à comissão parlamentar de inquérito ao ministro da Administração Interna, Luís Neves.

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