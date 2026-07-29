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29 de julho de 2026 às 09:56

Reveladas as primeiras imagens do interior do centro comercial que colapsou após sismo no Japão

A Agência Nacional de Polícia do Japão divulgou, esta quarta-feira, imagens do centro comercial que colapsou após o sismo de magnitude 7.1 que abalou o Japão na terça-feira. O segundo andar do edifício desabou após uma explosão que terá sido provocada por uma fuga de gás. As autoridades prosseguem com operações de busca e resgate.

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