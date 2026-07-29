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29 de julho de 2026 às 11:30

Equipas de resgate procuram de sobreviventes nos escombros de centro comercial que desabou após sismo no Japão

O segundo piso de um centro comercial em Kumamoto, no Japão, desabou após o sismo de magnitude 7.1 que abalou o país esta terça-feira. Ao desabamento seguiu-se uma explosão, que terá sido provocada por uma fuga de gás. Várias pessoas terão ficado presas nos escombros e há pelo menos três mortos confirmados.

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