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29 de julho de 2026 às 10:41

Ataques israelitas atingem Cidade de Gaza e Deir Al-Balah

Dois ataques atingiram a Cidade de Gaza e Deir Al-Balah, na Faixa de Gaza, esta terça-feira à noite, após um aviso emitido pelas forças militares de Israel.

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