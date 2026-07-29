Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de julho de 2026 às 08:14

Ouça aqui os áudios explosivos de Pedro Proença sobre a arbitragem nacional

Três pequenos excertos de uma conversa mantida por Pedro Proença, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) estão a agitar os bastidores do futebol em Portugal. Neles, Proença critica o nível dos árbitros em Portugal, fala em tom pouco elogioso sobre José Fontelas Gomes, que acabou por escolher como seu vice-presidente, e recorda ainda os muitos processos judiciais do Benfica.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30