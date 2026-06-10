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10 de junho de 2026 às 15:00

O momento em que novo abalo interrompe operações de resgate nas Filipinas

Um novo tremor de terra foi sentido na cidade de General Santos, nas Filipinas, esta quarta-feira, dois dias depois do sismo de magnitude 7.8 que provocou dezenas de mortos e milhares de deslocados. O abalo apanhou equipas de resgate em operações de busca junto a edifícios destruídos.

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