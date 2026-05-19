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19 de maio de 2026 às 16:30

O momento em que Israel interceta mais um barco da flotilha para Gaza

Um novo barco da flotilha humanitária com destino a Gaza foi intercetado por Israel no Mar Mediterrâneo. Esta é a mais recente tentativa da Flotilha Global Sumud desafiar o bloqueio naval israelita a Gaza.

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