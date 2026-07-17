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17 de julho de 2026 às 17:00

O momento em que deslizamento de terras atinge zona residencial na China

Um deslizamento de terras atingiu, esta sexta-feira, uma zona residencial de Chongqing, no sudoeste da China, soterrando vários edifícios e obrigando à retirada de mais de mil habitantes. Pelo menos 10 pessoas foram retiradas dos escombros, enquanto as operações de busca e salvamento continuam.

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