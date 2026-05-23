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23 de maio de 2026 às 15:22

O momento em que casal francês sai do tribunal de Setúbal depois de lhes ser decretada prisão preventiva

Marine Rousseau fortemente indiciada pela prática de dois crimes de exposição ou abandono agravado. Sob Marc Ballagriga recai a prática de dois crimes de exposição ou abandono e de um crime de ofensa à integridade física qualificada.

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